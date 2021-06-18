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МОЗ повідомив про новий рекорд вакцинованих

П'ятниця, 18 червня 2021, 08:52

Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу  81 713 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України в Telegram

Дослівно: "Новий рекорд щеплених! 81 713 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини".

Деталі: Протягом доби працювали 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Нагадаємо: На початку квітня голова МОЗ заявив про наміри пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби і забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: вакцинаціяCovid-2019


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