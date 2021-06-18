Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинированных

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 713 человек.

Источник: Министерство здравоохранения Украины в Telegram

Дословно: "Новый рекорд привитых! 81 713 человека привито против COVID-19 за сутки 17 июня 2021 года. Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы - 23 743 человека".

Детали: В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта прививки.

По состоянию на 17 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу - 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 989 398 прививок.

Напомним: В начале апреля глава Минздрава заявил о намерениях ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни и обеспечить возможность прививания 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

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