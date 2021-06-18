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Наступник Меркель: Росія повинна залишити окупований схід України

П'ятниця, 18 червня 2021, 09:37
Наступник Меркель: Росія повинна залишити окупований схід України

Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі повинні тривати в нормандському форматі, а Росія повинна вивести свої війська з окупованих територій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет в інтерв'ю Німецькому фонду Маршалла США.

"Мінський процес принаймні дав можливість зупинити активну фазу конфлікту, який міг перерости у велику війну. Але він поки не вирішений. Росія повинна покинути окуповану частину східної України", - сказав Лашет.

За його словами, Мінський процес трансформував конфлікт в політичний процес, хоча поки і немає результатів, на які розраховували.

"Частково тому, що раніше ніколи не було подібного конфлікту. Але переговори повинні тривати, в тому числі в нормандському форматі", - додав він.

Раніше Лашет заявляв, що підтримує добудову газопроводу "Північний потік-2", але заявляє, що він не має бути використаний для шантажу України.

В уряді Німеччини заявляли, що не планують постачати Україні зброю, а роблять ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі".

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельокупаціяДонбасОРДЛОРосія
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