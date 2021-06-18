Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наступник Меркель: Росія повинна залишити окупований схід України

П'ятниця, 18 червня 2021, 09:37

Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі повинні тривати в нормандському форматі, а Росія повинна вивести свої війська з окупованих територій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет в інтерв'ю Німецькому фонду Маршалла США.

"Мінський процес принаймні дав можливість зупинити активну фазу конфлікту, який міг перерости у велику війну. Але він поки не вирішений. Росія повинна покинути окуповану частину східної України", - сказав Лашет.

За його словами, Мінський процес трансформував конфлікт в політичний процес, хоча поки і немає результатів, на які розраховували.

"Частково тому, що раніше ніколи не було подібного конфлікту. Але переговори повинні тривати, в тому числі в нормандському форматі", - додав він.

Раніше Лашет заявляв, що підтримує добудову газопроводу "Північний потік-2", але заявляє, що він не має бути використаний для шантажу України.

В уряді Німеччини заявляли, що не планують постачати Україні зброю, а роблять ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі".

Теми: МеркельокупаціяДонбасОРДЛОРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія на тлі рекордних заражень відновлює авіасполучення з Туреччиною

Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"

Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ

"Це помста Данілова": Фукс планує йти до суду через санкції

Секретар РНБО заявив, що російська мережа магазинів не працюватиме в Україні

РНБО запровадила санкції проти причетних до розробки вірусу Petya

Усі новини...
Меркель
"Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу" – Меркель
Саміт G7: Байден провів зустріч з Меркель
Батьки Романа Протасевича просять Меркель допомогти визволити сина
Останні новини
23:06
фотоЄС допоміг Новим Санжарам зробити адмінпослуги комфортнішими
22:37
Центр вакцинації у Києві все ж працюватиме у суботу
22:11
Новини економіки: співпраця з МВФ, припис щодо Вітренка
21:55
Росія на тлі рекордних заражень відновлює авіасполучення з Туреччиною
21:39
Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"
21:22
Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ
20:56
МОЗ готується до потенційної вакцинації підлітків – Ляшко
20:39
фотоУ порт Одеси зайшли військові кораблі Британії та Нідерландів
20:22
Пов'язані з Пінчуком компанії повернули Україні дві ліцензії на видобуток газу і нафти
20:07
"Це помста Данілова": Фукс планує йти до суду через санкції
Усі новини...