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Преемник Меркель: Россия должна оставить оккупированный восток Украины

Пятница, 18 июня 2021, 09:37

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжаться в Нормандском формате, а Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет в интервью Немецкому фонда Маршалла США.

"Минский процесс по крайней мере дал возможность остановить активную фазу конфликта, который мог перерасти в большую войну. Но он пока не решен. Россия должна покинуть оккупированную часть восточной Украины", - сказал Лашет.

По его словам, Минский процесс трансформировал конфликт в политический процесс, хотя пока и нет результатов, на которые рассчитывали.

"Отчасти потому, что раньше никогда не было подобного конфликта. Но переговоры должны продолжаться, в том числе в Нормандском формате", - добавил он.

Ранее Лашет заявлял, что поддерживает достройку газопровода "Северный поток-2", но заявляет, что он не должен быть использован для шантажа Украины.

В правительстве Германии заявляли, что не планируют поставлять Украине оружие, а делают ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в Нормандском формате.

Темы: МеркельоккупацияДонбассОРДЛОРосcия


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