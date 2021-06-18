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Посольство Німеччини роз'яснило умови в’їзду для вакцинованих українців

П'ятниця, 18 червня 2021, 10:53

У посольстві Німеччини в Україні розповіли, що з 25 червня  в’їзд для повністю вакцинованих осіб з України  стане знову можливим за певних умов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення посольства.

Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати у Німеччину з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Починаючи з 21 червня, можна подавати заяви на отримання необхідних для запланованої мети поїздки віз як у посольстві, так і у візовому центрі Visametric.

Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перелічених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха, якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакциною, яка потребує однієї дози, пройшло щонайменше 14 днів. Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – це препарати компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen.

Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування, підкреслили у посольстві.

Нагадаємо, мандрівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, повністю вакцинованих проти COVID-19, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня, якщо країна не визначена зоною розповсюдження вірусного штаму.

Напередодні стало відомо, що першою дозою вакцини від коронавірусу щепили майже половину населення Німеччини.

Німеччина з 10 червня почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.

У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.

Теми: Німеччина


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