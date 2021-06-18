Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство Германии разъяснило условия въезда для вакцинированных украинцев

Пятница, 18 июня 2021, 10:53
Посольство Германии разъяснило условия въезда для вакцинированных украинцев

В посольстве Германии в Украине рассказали, что с 25 июня въезд для полностью вакцинированных лиц из Украины станет снова возможным при определенных условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение посольства.

Полностью вакцинированы лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric.

Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло менее 14 дней. Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) - это препараты компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования, подчеркнули в посольстве.

Напомним, путешественникам из стран, не входящих в Европейский Союз, полностью вакцинированным против COVID-19, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня, если страна не определена зоной распространения вирусного штамма.

Накануне стало известно, что первой дозой вакцины от коронавируса привили почти половину населения Германии.

Германия с  10 июня начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.

В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: