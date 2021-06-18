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Крим затоплює другий день поспіль: Вулиці Ялти перетворились на ріки

П'ятниця, 18 червня 2021, 12:37

У Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.  

Джерело: російське агентсво ТАСС, яке цитує так звану голову міської адміністрації Яніну Павленко

Пряма мова: "На даний момент в Ялті оголошено режим "надзвичайна ситуація". Річки вийшли з берегів. Підтоплює центральну частина міста. Проводимо евакуацію людей".

Деталі: За її словами проводиться евакуація жителів. Також оголошено збір одягу та взуття для постраждалих від підтоплень, розгорнуто три пункти обігріву.

Також влада Ялти повністю перекрили проїзд в центр міста, який виявився підтоплений.

За словами Павленко, вода підійшла вже на п'ять метрів до будівлі адміністрації міста. Припинено руху всіх тролейбусів і частини автобусів.

У місті відімкнули водопостачання, а в одному з районів електроенергію.

Жертв серед населення немає.

Передісторія:

17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".

Теми: Кримокупація


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