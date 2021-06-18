Крым затапливает второй день подряд: Улицы Ялты превратились в реки

В Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: российское агентсво ТАСС, которое цитирует так называемую главу городской администрации Янина Павленко

Прямая речь: "На данный момент в Ялте объявлен режим "чрезвычайной ситуации". Реки вышли из берегов. Подтапливает центральную часть города. Проводим эвакуацию людей".

Детали: По ее словам проводится эвакуация жителей. Также объявлен сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, развернуто три пункта обогрева.

Также власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен.

По словам Павленко, вода подошла уже на пять метров до здания администрации города. Прекращено движения всех троллейбусов и части автобусов.

В городе отключили водоснабжение, а в одном из районов электроэнергию.

Жертв среди населения нет.

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