Крым затапливает второй день подряд: Улицы Ялты превратились в реки
В Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Источник: российское агентсво ТАСС, которое цитирует так называемую главу городской администрации Янина Павленко
Прямая речь: "На данный момент в Ялте объявлен режим "чрезвычайной ситуации". Реки вышли из берегов. Подтапливает центральную часть города. Проводим эвакуацию людей".
Детали: По ее словам проводится эвакуация жителей. Также объявлен сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, развернуто три пункта обогрева.
Также власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен.
По словам Павленко, вода подошла уже на пять метров до здания администрации города. Прекращено движения всех троллейбусов и части автобусов.
В городе отключили водоснабжение, а в одном из районов электроэнергию.
Жертв среди населения нет.
Предыстория:
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".