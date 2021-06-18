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Євросоюз відкриває кордони для мандрівників зі США, балканських країн

П'ятниця, 18 червня 2021, 13:02

Рада Євросоюзу у п’ятницю оновила перелік країн і територій, щодо яких державам ЄС рекомендовано скасувати ковідні обмеження на поїздки, додавши у "зелений список", серед інших країн, США, Албанію, Сербію, Північну Македонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

За рішенням Ради, країнам Євросоюзу слід з 18 червня почати відкривати кордони і знімати обмеження на поїздки для резидентів таких країн:

Албанія, Австралія, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія, Республіка Північна Македонія, Руанда, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, США, Китай (за умови підтвердження взаємності) та з особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу і Макао, а також з Тайваню.

Цей список буде продовжувати переглядатись кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватись.

Мандрівники з перерахованих країн і територій зможуть в’їхати в ЄС без обмежень та не залежно від того, чи були вони вакциновані.

Водночас, рекомендація Ради не є юридично обов'язковою для країн ЄС.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь держав на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

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Теми: ЄССШАтуризм


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