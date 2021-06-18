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Евросоюз открывает границы для путешественников из США, балканских стран

Пятница, 18 июня 2021, 13:02

Совет Евросоюза в пятницу обновил список стран и территорий, в отношении которых государствам ЕС рекомендовано отменить ковидные ограничения на поездки, добавив в "зеленый список", среди других стран, США, Албанию, Сербию, Северную Македонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

По решению Совета, странам Евросоюза следует с 18 июня начать открывать границы и снимать ограничения на поездки для резидентов следующих стран:

Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Республика Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, США, Китай (при условии подтверждения взаимности) и по особым административных районов Китая, Гонконга и Макао, а также из Тайваня.

Этот список будет продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Путешественники из перечисленных стран и территорий смогут въехать в ЕС без ограничений и независимо от того, были ли они вакцинированы.

В то же время рекомендации Совета не являются юридически обязательным для стран ЕС.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемическую ситуацию и общий ответ государств на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

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Темы: ЕССШАтуризм


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