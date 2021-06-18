Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало відомо, чому ДБР приходило з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

П'ятниця, 18 червня 2021, 18:02

Столичні правоохоронці викрили адвоката, який намагався заробити на власниках захопленого рейдерами підприємства.

Джерело: ДБР, співрозмовники УП в правоохоронних органах і в адвокатському середовищі, пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Оперативники Державного бюро розслідувань задокументували шахрайські дії адвоката, який разом із спільниками намагався заволодіти 10 тисячами доларів США керівників приватного підприємства.

Зазначається, що захисник хотів скористатись їхньою необізнаністю щодо процедур ухвалення рішень Міністерства юстиції.

Зокрема, на початку січня 2021 року представник деревообробної компанії направив до Міністерства юстиції України дві скарги на дії приватного нотаріуса щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомості підприємства.

За даними слідства, адвокат у змові зі своїм колегою та невстановленими службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, почали вимагати гроші за нібито пришвидшення та задоволення Колегією їх скарг.

При цьому вони не мали ані можливостей, ані наміру допомагати, зазначають у ДБР.

Шляхом обману,  поза межами договорів про надання правової допомоги, адвокат отримав від потерпілого понад 400 тис. гривень.

У ході розслідування задокументовано понад 10 зустрічей адвокатів та підприємців. 17 червня одного з адвокатів об’єднання було затримано під час отримання 10 тисяч доларів США.

Цього ж дня відбулась виїмка документів щодо зазначеного підприємства у Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).

Правоохоронці не називають ім’я затриманого, але за словами джерел УП у правоохоронних органах, це представник Адвокатського об’єднання "Цезар" Олександр Світличний, а деревообробна компанія, про яку йдеться, має назву "Роік".

Кілька незалежних одне від одного співрозмовників УП в адвокатських колах розповідають, що об'єднання Світличного активно та публічно співпрацює з Антирейдерською комісією, бере участь у профільних заходах.

Світличний також є членом комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів у Національній асоціації адвокатів.

Upd. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури адвокату повідомили про підозру за фактом заволодіння грошовими коштами клієнта шляхом зловживання довірою у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Додатково: Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Що передувало: 17 червня міністр юстиції Денис Малюська повідомив УП, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції. Слідчі дії відбувалися в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.

Українська правда
Теми: ДБРМін'юстобшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс

День Євро 2020: дві нічиї та перемога Швеції

Росія на тлі рекордних заражень відновлює авіасполучення з Туреччиною

Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"

Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ

"Це помста Данілова": Фукс планує йти до суду через санкції

Усі новини...
ДБР
ДБР викрило масштабні розкрадання майна та вугілля з вагонів Укрзалізниці
ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту
П’яний патрульний влаштував смертельну ДТП на Вінниччині – ДБР
Останні новини
05:42
COVID: Україна — 49-та у світі, сьома в Європі
04:35
В ООН закликали до ембарго на постачання зброї до М’янми
03:38
WSJ: США зменшують озброєння на Близькому Сході на користь викликів Китаю та Росії
02:58
Наприкінці червня у Нідерландах ослаблять коронавірусні обмеження
02:06
Палестина скасувала угоду з Ізраїлем на обмін вакцинами
01:16
Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс
00:40
ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі
23:54
День Євро 2020: дві нічиї та перемога Швеції
23:20
Окупанти порушили "тишу" біля Золотого
23:06
фотоЄС допоміг Новим Санжарам зробити адмінпослуги комфортнішими
Усі новини...