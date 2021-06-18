Стало відомо, чому ДБР приходило з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

Столичні правоохоронці викрили адвоката, який намагався заробити на власниках захопленого рейдерами підприємства.

Джерело: ДБР, співрозмовники УП в правоохоронних органах і в адвокатському середовищі, пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Оперативники Державного бюро розслідувань задокументували шахрайські дії адвоката, який разом із спільниками намагався заволодіти 10 тисячами доларів США керівників приватного підприємства.

Зазначається, що захисник хотів скористатись їхньою необізнаністю щодо процедур ухвалення рішень Міністерства юстиції.

Зокрема, на початку січня 2021 року представник деревообробної компанії направив до Міністерства юстиції України дві скарги на дії приватного нотаріуса щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомості підприємства.

За даними слідства, адвокат у змові зі своїм колегою та невстановленими службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, почали вимагати гроші за нібито пришвидшення та задоволення Колегією їх скарг.

При цьому вони не мали ані можливостей, ані наміру допомагати, зазначають у ДБР.

Шляхом обману, поза межами договорів про надання правової допомоги, адвокат отримав від потерпілого понад 400 тис. гривень.

У ході розслідування задокументовано понад 10 зустрічей адвокатів та підприємців. 17 червня одного з адвокатів об’єднання було затримано під час отримання 10 тисяч доларів США.

Цього ж дня відбулась виїмка документів щодо зазначеного підприємства у Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).

Правоохоронці не називають ім’я затриманого, але за словами джерел УП у правоохоронних органах, це представник Адвокатського об’єднання "Цезар" Олександр Світличний, а деревообробна компанія, про яку йдеться, має назву "Роік".

Кілька незалежних одне від одного співрозмовників УП в адвокатських колах розповідають, що об'єднання Світличного активно та публічно співпрацює з Антирейдерською комісією, бере участь у профільних заходах.

Світличний також є членом комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів у Національній асоціації адвокатів.

Upd. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури адвокату повідомили про підозру за фактом заволодіння грошовими коштами клієнта шляхом зловживання довірою у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Додатково: Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Що передувало: 17 червня міністр юстиції Денис Малюська повідомив УП, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції. Слідчі дії відбувалися в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.