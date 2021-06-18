Стало известно, почему ГБР приходило с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста

Столичные правоохранители разоблачили адвоката, который пытался заработать на владельцах захваченного рейдерами предприятия.

Источник: ГБР, собеседники УП в правоохранительных органах и в адвокатской среде, пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Оперативники Государственного бюро расследований задокументировали мошеннические действия адвоката, который вместе с сообщниками пытался завладеть 10 тысячами долларов США руководителей частного предприятия.

Отмечается, что защитник хотел воспользоваться их неосведомленностью о процедурах принятия решений Министерства юстиции.

В частности, в начале января 2021 года представитель деревообрабатывающей компании направил в Министерство юстиции Украины две жалобы на действия частного нотариуса по незаконного завладения объектами недвижимости предприятия.

По данным следствия, адвокат в сговоре со своим коллегой и неустановленными должностными лицами Министерства юстиции Украины, которые входят в состав Коллегии Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Минюста, начали требовать деньги за якобы ускорение и удовлетворение Коллегией их жалоб.

При этом они не имели ни возможностей, ни намерения помогать, отмечают в ГБР.

Путем обмана, вне договоров об оказании правовой помощи, адвокат получил от потерпевшего более 400 тыс. Гривен.

В ходе расследования задокументировано более 10 встреч адвокатов и предпринимателей. 17 июня один из адвокатов объединения был задержан при получении 10 000 долларов США.

В этот же день состоялась выемка документов по данному предприятию в Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Правоохранители не называют имя задержанного, но по словам источников УП в правоохранительных органах, это представитель Адвокатского объединения "Цезарь" Александр Светличный, а деревообрабатывающая компания, о которой идет речь, называется "Роик".

Несколько независимых друг от друга собеседников УП в адвокатских кругах рассказывают, что объединение Светличного активно и публично сотрудничает с Антирейдерской комиссией, участвует в профильных мероприятиях.

Светличный также является членом комитета по вопросам защиты бизнеса и инвесторов в Национальной ассоциации адвокатов.

Upd. По процессуального руководства Киевской городской прокуратуры адвокату сообщили о подозрении по факту завладения денежными средствами клиента путем злоупотребления доверием в крупном размере по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дополнительно: Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

Что предшествовало: 17 июня министр юстиции Денис Малюська сообщил УП, что Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции. Следственные действия происходили в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.