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У Києві вакцинували рекордну кількість людей за день – влада

П'ятниця, 18 червня 2021, 16:08
Фото КМДА

17 червня у столиці зробили щеплення проти коронавірусу 13 946 людей – це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова: "17 червня у столиці вакцинували 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію!"

Деталі: За його словами, у четвер у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1886 осіб.

Крім того, у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, зробили щеплення 3716 людей. 

Також 17 червня вакцинували 1633 працівники освіти і 2146 медиків.

Триває щеплення соцпрацівників, учасників ООС та інших.

Поворозник нагадав, що 19 червня Центр вакцинації працюватиме до 14:00.

Для того, щоб зробити щеплення у Центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку "Дія". Також бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час на вакцинацію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

  • 18 червня МОЗ повідомило про рекорд з вакцинації – 17 червня в Україні щепили від коронавірусу  81 713 людей. 

Українська правда
Теми: Київвакцинаціякоронавірус


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