У Києві вакцинували рекордну кількість людей за день – влада
17 червня у столиці зробили щеплення проти коронавірусу 13 946 людей – це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.
Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook
Пряма мова: "17 червня у столиці вакцинували 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію!"
Деталі: За його словами, у четвер у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1886 осіб.
Крім того, у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, зробили щеплення 3716 людей.
Також 17 червня вакцинували 1633 працівники освіти і 2146 медиків.
Триває щеплення соцпрацівників, учасників ООС та інших.
Поворозник нагадав, що 19 червня Центр вакцинації працюватиме до 14:00.
Для того, щоб зробити щеплення у Центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку "Дія". Також бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час на вакцинацію.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- 18 червня МОЗ повідомило про рекорд з вакцинації – 17 червня в Україні щепили від коронавірусу 81 713 людей.