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В Киеве вакцинировали рекордное количество человек за день – власти

Пятница, 18 июня 2021, 16:08
Фото КГГА

17 июня в столице сделали прививки против коронавируса 13 946 человек – это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь: "17 июня в столице вакцинировали 13 946 человек. Это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации".

Детали: По его словам, в четверг в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1 886 человек.

Кроме того, в прививочных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, сделали прививки 3 716 человек.

Также 17 июня вакцинировали 1 633 работника образования и 2 146 медиков.

Продолжают вакцинировать соцработников, участников ООС и других.

Поворозник напомнил, что 19 июня Центр вакцинации будет работать до 14:00.

Для того, чтобы сделать прививку в Центре, нужно быть зарегистрированным в приложении "Дия". Также желательно подписать декларацию с семейным врачом – это значительно сократит время на вакцинацию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киеввакцинациякоронавирус


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