В Киеве вакцинировали рекордное количество человек за день – власти
17 июня в столице сделали прививки против коронавируса 13 946 человек – это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации.
Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook
Прямая речь: "17 июня в столице вакцинировали 13 946 человек. Это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации".
Детали: По его словам, в четверг в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1 886 человек.
Кроме того, в прививочных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, сделали прививки 3 716 человек.
Также 17 июня вакцинировали 1 633 работника образования и 2 146 медиков.
Продолжают вакцинировать соцработников, участников ООС и других.
Поворозник напомнил, что 19 июня Центр вакцинации будет работать до 14:00.
Для того, чтобы сделать прививку в Центре, нужно быть зарегистрированным в приложении "Дия". Также желательно подписать декларацию с семейным врачом – это значительно сократит время на вакцинацию.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- 18 июня Минздрав сообщил о рекорде по вакцинации – 17 июня в Украине привили от коронавируса 81 713 человек.