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У НАЗК вражені швидкістю реакції ОАСК на позов Шмигаля щодо припису Вітренку

П'ятниця, 18 червня 2021, 16:41
У НАЗК вражені швидкістю реакції ОАСК на позов Шмигаля щодо припису Вітренку

У Національному агентстві з питань запобігання корупції здивовані швидкістю забезпечення розгляду позову прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Окружним адмінсудом Києва щодо припису агентства про призначення Юрія Вітренка. 

Джерело: НАЗК із посиланням на голову Олександра Новікова

Пряма мова: "ОАСК забезпечив розгляд відповідного позову в рекордні строки — менш ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом кінець 2020 року в судах накопичилося понад 3 тисячі справ щодо корупціонерів, які не були розглянуті".

Деталі: Новіков додав, що якщо суд задовольнить цей позов, то вкотре буде доведена "кричуща необхідність завершення судової реформи". 

В НАЗК також звернули увагу на те, що зупинка застосування припису не відповідає меті правового застосування забезпечення позову.

Йдеться про те, що Шмигаль просив суд визнати протиправним та скасувати припис, але суд без розгляду справи фактично виконав те, про що просив прем’єр-міністр. 

Що передувало: Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Передісторія:

  • Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.
  • Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.
  • Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Українська правда

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Теми: НАЗКОАСКШмигаль Вітренко
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