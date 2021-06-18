В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции удивлены скоростью реакции по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля Окружным админсудом Киева касательно предписания агентства о назначении Юрия Витренко.

Источник: НАПК со ссылкой на председателя Александра Новикова

Прямая речь: "ОАСК обеспечил рассмотрение соответствующего иска в рекордные сроки – менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 году в судах накопилось более 3000 дел по коррупционерах, которые не были рассмотрены".

Детали: Новиков добавил, что если суд удовлетворит этот иск, то в который раз будет доказана "вопиющая необходимость завершения судебной реформы".

В НАПК также обратили внимание на то, что остановка действия предписания не соответствует цели правового применения обеспечения иска.

Речь идет о том, что Шмыгаль просил суд признать противоправным и отменить предписание, но суд без рассмотрения дела фактически выполнил то, о чем просил премьер-министр.

Что предшествовало: Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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