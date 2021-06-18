В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции удивлены скоростью реакции по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля Окружным админсудом Киева касательно предписания агентства о назначении Юрия Витренко.
Источник: НАПК со ссылкой на председателя Александра Новикова
Прямая речь: "ОАСК обеспечил рассмотрение соответствующего иска в рекордные сроки – менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 году в судах накопилось более 3000 дел по коррупционерах, которые не были рассмотрены".
Детали: Новиков добавил, что если суд удовлетворит этот иск, то в который раз будет доказана "вопиющая необходимость завершения судебной реформы".
В НАПК также обратили внимание на то, что остановка действия предписания не соответствует цели правового применения обеспечения иска.
Речь идет о том, что Шмыгаль просил суд признать противоправным и отменить предписание, но суд без рассмотрения дела фактически выполнил то, о чем просил премьер-министр.
Что предшествовало: Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
Предыстория:
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
- Председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предупреждении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание незаконное.
- Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
- Правительство обязалось до 15 июня 2021 предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, наблюдательный совет инициирует отстранение.