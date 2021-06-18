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Центр вакцинації у Києві все ж працюватиме у суботу

П'ятниця, 18 червня 2021, 22:37

У Києві вирішили не скасовувати вакцинацію на святкові вихідні та погодилися щеплювати людей на базі Міжнародного виставкового центру в суботу, 19 червня, до 14:00.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, якого цитує пресслужба КМДА

Деталі: Очільник столиці повідомив, що у центрі працюватимуть пів дня з низки причин, зокрема, влада хоче протестувати рівень вакцинації саме в будні дні.

Пряма мова Кличка: "Цього тижня щеплення в ньому робитимуть не в вихідні дні. Центр приймав відвідувачів учора, працює сьогодні і працюватиме завтра (в суботу) до 14:00. Це пов’язано, по-перше, з тим, що минулими вихідними кількість охочих щепитися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідних дні, ми очікуємо ще меншу кількість людей.

По-друге, треба дати перепочити нашим медикам, які працюють 7 днів на тиждень. І по-третє, місто хоче протестувати роботу Центру масової вакцинації саме в будні дні. Аби з’ясувати доцільність його роботи протягом усього тижня".

Більше деталей: Однак, на сайті МОЗ немає даних про роботу цього центру 19 червня.

Зокрема, 19 червня працюватимуть масові центри вакцинації на Львівщині (усі 6 центрів), у Тернополі, в Одесі (2 центри), на Рівненщині (3), на Дніпропетровщині (6), у Житомирі та Кропивницькому.

Нагадаємо: 17 червня у столиці зробили щеплення проти коронавірусу 13 946 людей – це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.

Українська правда
Теми: КиїввакцинаціяМОЗВіталій Кличко


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