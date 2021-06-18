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Центр вакцинации в Киеве все же будет работать в субботу

Пятница, 18 июня 2021, 22:37

В Киеве решили не отменять вакцинацию на праздничные выходные и согласились прививать людей на базе Международного выставочного центра в субботу, 19 июня, в 14:00.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА

Детали: Глава столицы сообщил, что в центре будут работать полдня по ряду причин, в частности, власть хочет протестировать уровень вакцинации именно в будние дни.

Прямая речь Кличко: "На этой неделе прививки в нем будут делать не в выходные дни. Центр принимал посетителей вчера, работает сегодня и будет работать завтра (в субботу) до 14:00. Это связано, во-первых, с тем, что в минувшие выходные количество желающих привиться уменьшалась после обеда. Поэтому, имея три выходных дня, мы ожидаем еще меньшее количество людей.

Во-вторых, надо дать отдохнуть нашим медикам, которые работают 7 дней в неделю. И, в-третьих, город хочет протестировать работу Центра массовой вакцинации именно в будние дни. Чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели".

Больше деталей: Однако, на сайте Минздрава нет данных о работе этого центра 19 июня.

В частности, 19 июня будут работать массовые центры вакцинации на Львовщине (все 6 центров), в Тернополе, в Одессе (2 центра), в Ровенской (3), Днепропетровской (6), в Житомире и Кропивницком.

Напомним: 17 июня в столице сделали прививки против коронавируса 13946 человек - это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации.

Украинская правда
Темы: КиеввакцинацияМинздравВиталий Кличко


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