27 робітників загинули в аварії в Перу

Гірничодобувна компанія Hochschild Mining повідомила, що 27 її робітників загинули і ще 13 постраждали в результаті аварії в Перу.

Джерело: Hochschild Mining, Reuters

Деталі: ДТП сталася за участі автобуса, яким керував один з підрядників з видобутку дорогоцінних металів.

Автобус перевозив робітників з заводу Hochschild в Палланкаті в місто Арекіпа на півдні Перу.

Reuters зазначає, що один співробітник Hochschild ​​на руднику Палланката помер в минулому році в результаті обвалу гірських порід, але, згідно з річним звітом гірничодобувної компанії, в 2019 році загиблих не зареєстровано.