27 робітників загинули в аварії в Перу
Субота, 19 червня 2021, 06:20
Гірничодобувна компанія Hochschild Mining повідомила, що 27 її робітників загинули і ще 13 постраждали в результаті аварії в Перу.
Джерело: Hochschild Mining, Reuters
Деталі: ДТП сталася за участі автобуса, яким керував один з підрядників з видобутку дорогоцінних металів.
Автобус перевозив робітників з заводу Hochschild в Палланкаті в місто Арекіпа на півдні Перу.
Reuters зазначає, що один співробітник Hochschild на руднику Палланката помер в минулому році в результаті обвалу гірських порід, але, згідно з річним звітом гірничодобувної компанії, в 2019 році загиблих не зареєстровано.