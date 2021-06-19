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27 робітників загинули в аварії в Перу

Субота, 19 червня 2021, 06:20
27 робітників загинули в аварії в Перу

Гірничодобувна компанія Hochschild Mining повідомила, що 27 її робітників загинули і ще 13 постраждали в результаті аварії в Перу.

Джерело: Hochschild Mining, Reuters

Деталі: ДТП сталася за участі автобуса, яким керував один з підрядників з видобутку дорогоцінних металів.

Автобус перевозив робітників з заводу Hochschild в Палланкаті в місто Арекіпа на півдні Перу.

Reuters зазначає, що один співробітник Hochschild ​​на руднику Палланката помер в минулому році в результаті обвалу гірських порід, але, згідно з річним звітом гірничодобувної компанії, в 2019 році загиблих не зареєстровано.

"Українська правда" у Threads

Теми: аварія
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