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27 рабочих погибли в аварии в Перу

Суббота, 19 июня 2021, 06:20
27 рабочих погибли в аварии в Перу

Горнодобывающая компания Hochschild Mining сообщила, что 27 ее работников погибли и еще 13 пострадали в результате аварии в Перу.

Источник: Hochschild Mining, Reuters

Детали: ДТП произошло с участием автобуса, которым управлял один из подрядчиков по добыче драгоценных металлов.

Автобус перевозил рабочих с завода Hochschild в Палланкате в город Арекипа на юге Перу.

Reuters отмечает, что один сотрудник Hochschild на руднике Палланката умер в прошлом году в результате обвала горных пород, но, согласно годовому отчету горнодобывающей компании, в 2019 году погибших не зарегистрировано.

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Темы: авария
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