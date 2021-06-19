27 рабочих погибли в аварии в Перу

Горнодобывающая компания Hochschild Mining сообщила, что 27 ее работников погибли и еще 13 пострадали в результате аварии в Перу.

Источник: Hochschild Mining, Reuters

Детали: ДТП произошло с участием автобуса, которым управлял один из подрядчиков по добыче драгоценных металлов.

Автобус перевозил рабочих с завода Hochschild в Палланкате в город Арекипа на юге Перу.

Reuters отмечает, что один сотрудник Hochschild на руднике Палланката умер в прошлом году в результате обвала горных пород, но, согласно годовому отчету горнодобывающей компании, в 2019 году погибших не зарегистрировано.