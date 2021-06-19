27 рабочих погибли в аварии в Перу
Суббота, 19 июня 2021, 06:20
Горнодобывающая компания Hochschild Mining сообщила, что 27 ее работников погибли и еще 13 пострадали в результате аварии в Перу.
Источник: Hochschild Mining, Reuters
Детали: ДТП произошло с участием автобуса, которым управлял один из подрядчиков по добыче драгоценных металлов.
Автобус перевозил рабочих с завода Hochschild в Палланкате в город Арекипа на юге Перу.
Reuters отмечает, что один сотрудник Hochschild на руднике Палланката умер в прошлом году в результате обвала горных пород, но, согласно годовому отчету горнодобывающей компании, в 2019 году погибших не зарегистрировано.