Кулеба обговорив з главою МЗС Грузії визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з грузинським колегою Давидом Залкаліані питання взаємного визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Зустріч пройшла на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС України.

"Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили підсумки зустрічі лідерів держав НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною і Грузії членства в Альянсі.

Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках "Асоційованого Тріо" Україна, Грузії та Молдови для просування їх інтеграції в ЄС.