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Кулеба обсудил с главой МИД Грузии признание свидетельств о вакцинации от коронавируса

Суббота, 19 июня 2021, 16:59

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с грузинским коллегой Давидом Залкалиани вопрос взаимного признания свидетельств о вакцинации от COVID-19

Встреча прошла на полях Анталийского дипломатического форума, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД Украины.

"Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе. Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о получении Украины и Грузии членства в Альянсе.

Собеседники констатировали общность угроз в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.

Отдельной темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках "" Украины, Грузии и Молдовы для продвижения их интеграции в ЕС.

Темы: ГрузиявакцинацияУкраинатуризм


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