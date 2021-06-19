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Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування Землі

Субота, 19 червня 2021, 19:08
фото: xinhua

Китай у п'ятницю успішно вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування Землі

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на телеканал CGTN

Деталі: Запуск було здійснено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2В" ("Великий похід-2В") з космодрому Січан, розташованого на південному заході Китаю, о 14:30 за пекінським часом.

Зокрема, на задану орбіту виведено вже дев'ятий за рахунком супутник "Яогань-30", призначений для дослідження впливу зовнішнього електромагнітного поля і проведення технологічних випробувань.

На орбіту також вивели наносупутник "Тяньці-14". Його завдання - збір даних про райони, які поки що не покриваються китайськими супутниками.

Нагадаємо: Китай у четвер запустив у космос трьох космонавтів, наблизивши цим країну до завершення будівництва нової космічної станції.

Теми: Китайкосмоснаука


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