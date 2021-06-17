Пекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту
Китай в четвер вранці успішно запустив у космос трьох космонавтів, наблизивши цим країну до завершення будівництва нової космічної станції.
Деталі: Космічний корабель "Шеньчжоу-12", був запущений ракетою-носієм Long March-2F з космодрому "Цзюцюань", який знаходиться на північному заході Китаю в пустелі Гобі.
Місія направить екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.
Космічний корабель стикується з основним модулем приблизно через шість із половиною годин після запуску.
"Шеньчжоу-12" – це перша місія з екіпажем і третя пускова робота з 11 запусків для будівництва космічної станції в Китаї. Це також перша пілотована місія Китаю за майже 5 років.
Протягом трьох місяців двоє космонавтів матимуть два тривалі космічні виходи.
Після цієї місії ще три космічні кораблі з екіпажами та два лабораторні модулі будуть відправлені на космічну станцію з метою завершення її будівництва до кінця 2022 року.
Що передувало: Повідомлялося, що Китай відправить на орбіту трьох космонавтів у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже п'ять років.
Нагадаємо:
- 29 квітня Китай запустив перший модуль - Tianhe - нової постійної космічної станції.
- Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.
- Нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.
- Космічне агентство "Роскосмос" і Китайське національне космічне агентство представили проєкт спільної місячної бази, яку планують збудувати до 2035 року.