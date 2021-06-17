Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту

Четвер, 17 червня 2021, 07:24
Пекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту

Китай в четвер вранці успішно запустив у космос трьох космонавтів, наблизивши цим країну до завершення будівництва нової космічної станції.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Космічний корабель "Шеньчжоу-12", був запущений ракетою-носієм Long March-2F з космодрому "Цзюцюань", який знаходиться на північному заході Китаю в пустелі Гобі.

Місія направить екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.

Космічний корабель стикується з основним модулем приблизно через шість із половиною годин після запуску.

"Шеньчжоу-12" – це перша місія з екіпажем і третя пускова робота з 11 запусків для будівництва космічної станції в Китаї. Це також перша пілотована місія Китаю за майже 5 років.

Протягом трьох місяців двоє космонавтів матимуть два тривалі космічні виходи.

Після цієї місії ще три космічні кораблі з екіпажами та два лабораторні модулі будуть відправлені на космічну станцію з метою завершення її будівництва до кінця 2022 року.

Що передувало: Повідомлялося, що Китай відправить на орбіту трьох космонавтів у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже п'ять років.

 
 

Нагадаємо:

  • 29 квітня Китай запустив перший модуль - Tianhe - нової постійної космічної станції.
  • Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.
  • Нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.
  • Космічне агентство "Роскосмос" і Китайське національне космічне агентство представили проєкт спільної місячної бази, яку планують збудувати до 2035 року.

Теми: Китайкосмос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Китай
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: