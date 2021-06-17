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Пекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту

Четвер, 17 червня 2021, 07:24

Китай в четвер вранці успішно запустив у космос трьох космонавтів, наблизивши цим країну до завершення будівництва нової космічної станції.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Космічний корабель "Шеньчжоу-12", був запущений ракетою-носієм Long March-2F з космодрому "Цзюцюань", який знаходиться на північному заході Китаю в пустелі Гобі.

Місія направить екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.

Космічний корабель стикується з основним модулем приблизно через шість із половиною годин після запуску.

"Шеньчжоу-12" – це перша місія з екіпажем і третя пускова робота з 11 запусків для будівництва космічної станції в Китаї. Це також перша пілотована місія Китаю за майже 5 років.

Протягом трьох місяців двоє космонавтів матимуть два тривалі космічні виходи.

Після цієї місії ще три космічні кораблі з екіпажами та два лабораторні модулі будуть відправлені на космічну станцію з метою завершення її будівництва до кінця 2022 року.

Що передувало: Повідомлялося, що Китай відправить на орбіту трьох космонавтів у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже п'ять років.

 
 

Нагадаємо:

  • 29 квітня Китай запустив перший модуль - Tianhe - нової постійної космічної станції.
  • Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.
  • Нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.
  • Космічне агентство "Роскосмос" і Китайське національне космічне агентство представили проєкт спільної місячної бази, яку планують збудувати до 2035 року.

Теми: Китайкосмос


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