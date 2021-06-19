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Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Суббота, 19 июня 2021, 19:08
фото: xinhua

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал CGTN

Детали: Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" с космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая, в 14:30 по пекинскому времени.

В частности, на заданную орбиту выведены уже девятый по счету спутник "Яогань-30", предназначенный для исследования влияния внешнего электромагнитного поля и проведения технологических испытаний.

На орбиту также вывели наноспутник "Тяньци-14". Его задача - сбор данных о районах, которые пока не покрываются китайскими спутниками.

Напомним: Китай в четверг запустил в космос трех космонавтов, приблизив этим страну к завершению строительства новой космической станции.

Темы: Китайкосмоснаука


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