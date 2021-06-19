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Ібрагім Раісі переміг на виборах президента Ірану при рекордно низькій явці

Субота, 19 червня 2021, 20:41

За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62% виборців, явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.

Джерело: DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Ірану

Деталі: Ультраконсервативний іранський політик, глава судової влади країни Ібрагім Раісі переміг на президентських виборах, отримавши майже 62 відсотки голосів виборців.

У виборах, які відбулися 18 червня, взяла участь рекордно низька кількість іранців - явка становила лише 48,8%.

Велика кількість виборців проігнорували голосування, до участі у якому не допустили багатьох відомих політиків.

Загалом свої кандидатури висунули близько 600 претендентів, включаючи 40 жінок. У підсумку до участі у виборах були допущені лише семеро кандидатів, усі чоловіки, троє з них знялися з виборів за два дні до голосування.

Рада вартових конституції не допустила до участі у виборах, зокрема, й експрезидента Махмуда Ахмадінежада, який заявив, що й сам після цього не голосуватиме, аби "не брати участі у цьому гріху". Не допустили його до виборів і чотири роки тому.

Пряма мова чинного президента Ірану Хасана Роухані: "Вітаю наш народ з його вибором".

Нагадаємо: Адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

Теми: Іранвибори


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