Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ібрагім Раісі переміг на виборах президента Ірану при рекордно низькій явці

Субота, 19 червня 2021, 20:41
Ібрагім Раісі переміг на виборах президента Ірану при рекордно низькій явці

За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62% виборців, явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.

Джерело: DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Ірану

Деталі: Ультраконсервативний іранський політик, глава судової влади країни Ібрагім Раісі переміг на президентських виборах, отримавши майже 62 відсотки голосів виборців.

У виборах, які відбулися 18 червня, взяла участь рекордно низька кількість іранців - явка становила лише 48,8%.

Велика кількість виборців проігнорували голосування, до участі у якому не допустили багатьох відомих політиків.

Загалом свої кандидатури висунули близько 600 претендентів, включаючи 40 жінок. У підсумку до участі у виборах були допущені лише семеро кандидатів, усі чоловіки, троє з них знялися з виборів за два дні до голосування.

Рада вартових конституції не допустила до участі у виборах, зокрема, й експрезидента Махмуда Ахмадінежада, який заявив, що й сам після цього не голосуватиме, аби "не брати участі у цьому гріху". Не допустили його до виборів і чотири роки тому.

Пряма мова чинного президента Ірану Хасана Роухані: "Вітаю наш народ з його вибором".

Нагадаємо: Адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Іран
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: