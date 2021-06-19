Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту

Субота, 19 червня 2021, 22:04

Парламент Чехії в п’ятницю, 18 червня, остаточно підтримав поправку до Хартії основоположних прав і свобод країни, яка закріпить право громадян на самозахист за допомогою зброї.

Джерело: hromadske з посиланням на České Noviny

Деталі: Прийняте положення стане частиною конституційної системи Чехії.

Ухвалений парламентарями конституційний акт доповнює Хартію основоположних прав і свобод Чехії таким положенням: "Право на захист власного життя чи життя іншої людини, навіть зі зброєю, гарантований на умовах, встановлених законом".

Конституційним актом є документ, який змінює положення конституційних документів у Чехії. Він не потребує підпису президента країни для набуття чинності. У червні 2020 року акт схвалила верхня палата парламенту Чехії – Сенат, а 18 червня 2021-го – нижня (Палата депутатів).

Передісторія: Положення про право на самозахист зі зброєю чеський парламент почав розглядати ще у вересні 2019 року. Приводом для цього стала ухвалена у тому році в ЄС директива про маркування вогнепальної зброї.

Понад 102 тисячі чехів виступили проти директиви, заявивши, що вона обмежує право власності на зброю. ЄС тоді пояснював, що йшлося лише про посилення контролю над нею на тлі зростання випадків масової стрілянини й терактів.

Чехія навіть подала позов до Суду ЄС через згадану директиву, але програла його. Та чеські депутати були налаштовані ухвалити поправки до Хартії, тому прийняли додатковий закон про вогнепальну зброю, положення якого мають більшу, ніж право ЄС, силу.

Зокрема, закон продовжив дії виданих дозволів на вогнепальну зброю на 10 років і запровадив перевірку власників зброї кожні п’ять років щодо їхнього стану здоров’я і законності підстав володіти зброєю.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року назвав "передчасним" законодавче унормування обігу в Україні короткоствольної зброї та права на її застосування з метою захисту.

Теми: зброяЧехія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Саудівська Аравія перехопила 17 безпілотників, запущених хуситами

День Євро 2020: дві нічиї та яскрава перемога Німеччини

Фото, відеоНові вибухи на оборонному заводі у Сербії, людей евакуюють

У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту

фотоКримінальний авторитет "Дід" втретє повернувся в Україну, його знову схопили

Збройні формування Росії обстріляли ЗСУ й отримали вогонь у відповідь

Усі новини...
зброя
Стрілецький полігон на місці дитячого табору: СБУ вказує на "Муніципальну варту" Києва
У Польщі розкрили групу контрабандистів, яка постачала зброю до України
Байден і Путін домовилися про переговори щодо контролю над озброєннями і кібербезпеки
Останні новини
05:55
Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID
04:58
США надсилають на Тайвань втричі більше обіцяних вакцин на тлі напруги з Китаєм
04:01
Саудівська Аравія перехопила 17 безпілотників, запущених хуситами
03:06
Австралія подасть скаргу в СОТ через “винну” суперечку з Китаєм
02:18
Три чверті канадців отримали щеплення від COVID-19
01:23
У Гвінеї закінчилася друга епідемія Ебола
00:40
Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула півмільйона
23:57
День Євро 2020: дві нічиї та яскрава перемога Німеччини
23:13
Koktebel Jazz Festival пройде на Херсонщині
22:43
Фото, відеоНові вибухи на оборонному заводі у Сербії, людей евакуюють
Усі новини...