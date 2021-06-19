В Чехии разрешат самозащиту с оружием – решение парламента

Парламент Чехии в пятницу, 18 июня, окончательно поддержал поправку к Хартии основных прав и свобод страны, которая закрепит право граждан на самозащиту с помощью оружия.

Источник: hromadske со ссылкой на České Noviny

Детали: Принятое положение станет частью конституционной системы Чехии.

Принятый парламентариями конституционный акт дополняет Хартию основных прав и свобод Чехии следующим положением: "Право на защиту собственной жизни или жизни другого человека, даже с оружием, гарантировано на условиях, установленных законом".

Конституционным актом является документ, который меняет положение конституционных документов в Чехии. Он не требует подписи президента страны для вступления в силу. В июне 2020 года акт одобрила верхняя палата парламента Чехии – Сенат, а 18 июня 2021-го – нижняя (Палата депутатов).

Предыстория: Положение о праве на самозащиту с оружием чешский парламент начал рассматривать еще в сентябре 2019 года. Поводом для этого стала принятая в том году в ЕС директива о маркировке огнестрельного оружия.

Более 102 тысяч чехов выступили против директивы, заявив, что она ограничивает право собственности на оружие. ЕС тогда объяснял, что речь шла только об усилении контроля над ним на фоне роста случаев массовой стрельбы и терактов.

Чехия даже подала иск в Суд ЕС из-за упомянутой директивы, но проиграла его. Но чешские депутаты были настроены одобрить поправки к Хартии, поэтому приняли дополнительный закон об огнестрельном оружии, положения которого имеют большую, чем право ЕС, силу.

В частности, закон продлил действия выданных разрешений на огнестрельное оружие на 10 лет и ввел проверку владельцев оружия каждые пять лет на предмет их состояния здоровья и законности оснований владеть оружием.

Напомним: