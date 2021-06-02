Лукашенко натякнув на готовність визнати ОРДЛО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність впустити в Білорусь представників так званої "ЛНР" для розмови з ув’язненим опозиційним блогером Романом Протасевичем, якого на додачу звинуватили в нібито участі у боях на Донбасі у складі добровольчого батальйону "Азов".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсантъ", про це Лукашенко сказав в ефірі телеканалу "Беларусь-1" після зустрічі з Путіним у Сочі.

"На Донбасі проти цих персоналій відкрите кримінальне провадження. Я нагадав президенту Путіну, що є кримінальне провадження, і сказав, що якщо у них будуть питання до них - запрошуємо до нас, хай ставлять запитання", - цитують Лукашенка.

Ці слова можна трактувати як крок до визнання суб'єктності маріонеткових "ЛНР-ДНР".

Нагадаємо, Роман Протасевич, опозиційний активіст і блогер, був редактором телеграм-каналу "Нехта", а згодом - телеграм-каналу "Беларусь головного мозга". 23 травня літак, на якому він прямував з Афін до Вільнюса, під приводом повідомлення про замінування примусили до посадки в аеропорту Мінська, де Романа затримали разом з подругою. Згодом стало відомо, що лист про нібито бомбу на борту прийшов на пошту аеропорт вже після того, як білоруські диспетчери заявили про нього пілотам літака.

У Білорусі Романа звинувачують в організації масових заворушень та "групових дій, які грубо порушують громадський порядок" і разом зі співзасновником "Нехти" Степаном Путилою внесли у список "осіб, причетних до терористичної діяльності".

1 травня так звана "прокуратура ЛНР" заявила про відкриття кримінального провадження проти Романа Протасевича, звинувативши його в участі в обстрілах у складі добровольчого батальйону "Азов". Командир "Азову" Андрій Білецький на це відповів, що Роман був на Донбасі як журналіст.

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