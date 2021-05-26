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Протасевич працював журналістом на Донбасі – Білецький

Середа, 26 травня 2021, 13:52

Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Джерело: Білецький у Telegram

Деталі: Білецький відреагував на інформацію, яку розповсюджують російські ЗМІ, що Протасевич воював на Донбасі "на боці української армії".

Пряма мова Білецького: "Роман Протасевич у цій ситуації – заручник, захоплений, фактично, терористичним шляхом.

Так, Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово.

Ми повинні всіма доступними нам шляхами допомогти білоруському народу в їхній боротьбі за свободу від Лукашенка та його режиму. Негайно надати громадянство всім білорусам, які воювали за Україну, підтримувати акції спротиву та все, що буде необхідно".

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над білоруською територією.

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Українська правда
Теми: БілецькийДонбасБілорусь


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