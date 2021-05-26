Протасевич працював журналістом на Донбасі – Білецький

Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Джерело: Білецький у Telegram

Деталі: Білецький відреагував на інформацію, яку розповсюджують російські ЗМІ, що Протасевич воював на Донбасі "на боці української армії".

Пряма мова Білецького: "Роман Протасевич у цій ситуації – заручник, захоплений, фактично, терористичним шляхом.

Так, Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово.

Ми повинні всіма доступними нам шляхами допомогти білоруському народу в їхній боротьбі за свободу від Лукашенка та його режиму. Негайно надати громадянство всім білорусам, які воювали за Україну, підтримувати акції спротиву та все, що буде необхідно".

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над білоруською територією.

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