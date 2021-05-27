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Бойовики "відкрили справу" проти Протасевича, звинувачують в особливо тяжких злочинах

Четвер, 27 травня 2021, 16:23

Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича, який працював журналістом та висвітлював війну на Донбасі в складі "Азова".

Джерело: сайт "генеральної прокуратури ЛНР"

Дослівно: "Встановлено, що влітку 2014 року Протасевич добровільно вступив до лав терористичної організації "Азов", забороненої в "ЛНР". Після чого, в період з літа 2014 року по зиму 2015 року... брав участь у бойових діях.

Так, Протасевич, застосовуючи важке озброєння (гармат МТ-12, гаубиць Д-30, мінометів, зенітних установок), здійснив низку особливо тяжких злочинів, що виявилися в здійсненні обстрілів населених пунктів "ДНР", що спричинило загибель і поранення мирних громадян, руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури".

Деталі: Окупанти також оприлюднили декілька фотографій, на яких нібито Протасевич стоїть зі зброєю та у військовій формі.

 
 

Що було раніше: Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

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Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


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