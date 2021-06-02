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Засідання РНБО готують на п'ятницю: розглянуть 8 питань

Середа, 2 червня 2021, 18:31
Засідання РНБО готують на п'ятницю: розглянуть 8 питань

Засідання Ради національної безпеки та оборони планують провести у п’ятницю 4 червня.

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: Зазначається, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання, який складається з 8 питань, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Дослівно: "Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо".

Що передувало: Джерела УП вдень 2 червня повідомляли, що засідання планується на п'ятницю. На той час порядок денний ще узгоджувався.

Міністерство закордонних справ підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка.

Українська правда

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Теми: РНБОДаніловЗеленськийсанкції
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