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Засідання РНБО готують на п'ятницю: розглянуть 8 питань

Середа, 2 червня 2021, 18:31

Засідання Ради національної безпеки та оборони планують провести у п’ятницю 4 червня.

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: Зазначається, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання, який складається з 8 питань, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Дослівно: "Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо".

Що передувало: Джерела УП вдень 2 червня повідомляли, що засідання планується на п'ятницю. На той час порядок денний ще узгоджувався.

Міністерство закордонних справ підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка.

Українська правда
Теми: РНБОДаніловЗеленськийсанкції


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