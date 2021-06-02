10 тисяч волонтерів відмовилися брати участь в Олімпійський іграх

Близько 10 тисяч із 80 тисяч волонтерів, які планували допомагати на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо цього літа, відмовилися від участі.

Джерело: Японський організаційний комітет, повідомляє агентство Kyodo news

Пряма мова гендиректора оргкомітету Тоширо Муто: "Немає сумнівів у тому, що однією з причин є стурбованість з приводу коронавірусної інфекції".

Деталі: За словами Муто, це не перешкодить проведенню ігор.

Очікується, що волонтери, обрані оргкомітетом із приблизно 200 тисяч заявок, будуть виконувати різні ролі під час ігор, наприклад, служити гідами на об'єктах і допомагати в проведенні змагань.

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