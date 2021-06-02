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10 тисяч волонтерів відмовилися брати участь в Олімпійський іграх

Середа, 2 червня 2021, 17:23
10 тисяч волонтерів відмовилися брати участь в Олімпійський іграх
Kyodo news

Близько 10 тисяч із 80 тисяч волонтерів, які планували допомагати на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо цього літа, відмовилися від участі.

Джерело: Японський організаційний комітет, повідомляє агентство Kyodo news

Пряма мова гендиректора оргкомітету Тоширо Муто: "Немає сумнівів у тому, що однією з причин є стурбованість з приводу коронавірусної інфекції".

Деталі: За словами Муто, це не перешкодить проведенню ігор.

Очікується, що волонтери, обрані оргкомітетом із приблизно 200 тисяч заявок, будуть виконувати різні ролі під час ігор, наприклад, служити гідами на об'єктах і допомагати в проведенні змагань.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Старт Олімпійських ігор анонсовано 23 липня.
  • У МОК заявили, що цього літа Олімпійські ігри відбудуться, навіть якщо в місті-організаторі Токіо буде діяти надзвичайний стан через COVID-19.
  • За інформацією BBC, нещодавні опитування в Японії засвідчили, що майже 70% населення не хочуть, щоб Олімпійські ігри відбулися.

Українська правда

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Теми: ЯпоніяспортОлімпіада
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