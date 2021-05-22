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Олімпійські ігри відбудуться попри надзвичайний стан у Токіо — МОК

Субота, 22 травня 2021, 04:16
Олімпійські ігри відбудуться попри надзвичайний стан у Токіо — МОК
FLICKR / Alistair Ross

Цього літа Олімпійські ігри відбудуться, навіть якщо в місті-організаторі Токіо буде діяти надзвичайний стан через COVID-19.

Джерело: віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс, якого цитує BBC, The Guardian

Пряма мова: "Всі наші плани щодо захисту безпеки спортсменів та населення Японії засновані на найгірших можливих обставинах, тому відповідь (на запитання, чи можуть Ігри проводититися я під час надзвичайного стану) абсолютно очевидна.

Так".

Деталі: Коутс заявив, що "за умови, що ми зможемо захистити японську публіку, найважливіше - дати спортсменам можливість змагатися".

Наразі  в Токіо і дев'яти інших префектурах Японії діють надзвичайні заходи, зокрема заборона на продаж алкоголю в барах і ресторанах, які також повинні закриватися о 20:00, а також прохання уникати поїздок і несуттєвих прогулянок. У неділю аналогічні обмеження набудуть чинності в префектурі Окінава, яка повідомила про рекордну кількість заражень на цьому тижні.

Надзвичайний стан в Токіо має закінчитися 31 травня, але експерти в області охорони здоров'я попередили, що кількість щоденних випадків захворювання, хоча і нижча, ніж минулого тижня, не впала до рівня, який виправдав би ослаблення обмежень.

За інформацією BBC, нещодавні опитування в Японії засвідчили, що майже 70% населення не хочуть, щоб Олімпійські ігри відбулися.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Старт Олімпійських ігор анонсовано 23 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірус
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