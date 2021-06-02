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Бойовики в ОРЛО хочуть ввести смертну кару

Середа, 2 червня 2021, 18:23
Бойовики в ОРЛО хочуть ввести смертну кару

Так звана "генпрокуратура" терористичного угруповання "ЛНР" звернулася до бойовиків з проханням посилити покарання до смертної кари за нібито "використання заборонених засобів ведення війни".

Джерело: "генпрокуратура ЛНР", російський "Интерфакс"

Дослівно: "Покарання має бути пропорційним скоєному злочину, і вбивство мирних жителів Донбасу українськими карателями не може бути виправдане нічим. Такі злочини, як свідчить історія, зокрема, проведення Нюрнберзького процесу, не мають термінів давності.

Слідчими Генеральної прокуратури зібрана достатня доказова база, щоб можна було говорити про необхідність посилення санкцій деяких статей чинного кримінального кодексу "ЛНР". Зокрема, мова йде про покарання за вчинення злочинів проти миру і безпеки людства.

У зв'язку з цим, генеральна прокуратура "ЛНР" звертається... з клопотанням розглянути можливість посилити покарання за вчинення злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, а також вчинення геноциду, посиливши його аж до вищої міри".

Що передувало: 1 червня Олександр Лукашенко заявив, що захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича можуть допитати "представники" терористичного угруповання "ЛНР".

Раніше засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював журналістом на Донбасі.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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