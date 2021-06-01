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Лукашенко не проти, щоб "представники" ОРЛО допитали Протасевича

Вівторок, 1 червня 2021, 23:14
Лукашенко не проти, щоб представники ОРЛО допитали Протасевича

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не заперечує, щоб захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали "представники" терористичного угруповання "ЛНР".

Джерело: росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на Лукашенка

Пряма мова: "На Донбасі порушено кримінальну справу по цим персоналіям. Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них (у слідчих по цій справі) будуть питання до них – ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вони вбивали там, на Донбасі". 

Деталі: Водночас, інформації, яка б підтверджувала участь Протасевича у бойових діях немає. Донбас він відвідував як журналіст. 

Водночас, на окупованій території вже лунають заяви про "встановлення "причетності" Протасевича до обстрілів мирного населення". 

Лукашенко також додав начебто слова затриманого журналіста про те, що йому у Білорусі загрожує смертна кара мали сенс, оскільки "він розумів, що на Донбасі йому можуть висунути звинувачення, а це вже інша ситуація".

Що передувало: Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьопозиціяЛукашенко
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