Лукашенко не проти, щоб "представники" ОРЛО допитали Протасевича

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не заперечує, щоб захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали "представники" терористичного угруповання "ЛНР".

Джерело: росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на Лукашенка

Пряма мова: "На Донбасі порушено кримінальну справу по цим персоналіям. Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них (у слідчих по цій справі) будуть питання до них – ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вони вбивали там, на Донбасі".

Деталі: Водночас, інформації, яка б підтверджувала участь Протасевича у бойових діях немає. Донбас він відвідував як журналіст.

Водночас, на окупованій території вже лунають заяви про "встановлення "причетності" Протасевича до обстрілів мирного населення".

Лукашенко також додав начебто слова затриманого журналіста про те, що йому у Білорусі загрожує смертна кара мали сенс, оскільки "він розумів, що на Донбасі йому можуть висунути звинувачення, а це вже інша ситуація".

Що передувало: Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

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