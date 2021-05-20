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Ми хочемо вбити впливи олігархів – президент

Четвер, 20 травня 2021, 13:13

Президент Володимир Зеленський запевняє, що влада хоче боротись із олігархами, а тому розробляє відповідний закон та реєстр, який допоможе "вбити" вплив олігархів у різних сферах, зокрема в медіа та політиці. 

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Пряма мова: "Ми не хочемо вбивати великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масс-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути, але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з’являться в спеціальному реєстрі.  І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які в них знаходяться за кордоном.

І вони всі розуміють, що ціна їх активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена. Не завдяки санкціями, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні як "олігарх". І це я вважаю найголовніше – ніхто нікого не вбиває. 

Згідно закону їм буде надано час позбавитись всього цього впливу. Навіть ми їм покажемо, як це можна зробити. Глухого кута для них не буде". 

Деталі: Президент відмовився назвати прізвища олігархів, проте запевнив, що не боїться їх. Кількість олігархів залежить від тих, критеріїв, які затвердить відповідний закон. 

Зеленський пояснив, що якщо певна особа впливатиме на медіа в тому чи іншому вигляді, впливатиме на депутатів та чиновників та матиме відповідну суму активів, то його можна буде вважати олігархом. 

Президент додав, що відповідний закон майже готовий, залишись лише кілька деталей. 

Ольга Гетьманець, УП


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