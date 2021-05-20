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Зеленський хоче законом заборонити таємні зустрічі олігархів і чиновників

Четвер, 20 травня 2021, 16:58
Зеленський хоче законом заборонити таємні зустрічі олігархів і чиновників

Президент Володимир Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 

Джерело: Зеленський під час пресконференції, "Радіо свобода

Пряма мова: "У нашому новому законі про деолігархізацію чиновникам, багатьом іншим, включно з президентом, Офісом, з топами влади – не можна буде зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. 

А якщо вони зустрічаються, тому що іноді це дуже важливо – то ця зустріч повинна бути публічною. І навіть якщо вони зустрічаються, і ця зустріч неважлива – вона також повинна бути публічною, вони будуть робити звіт про ті чи інші зустрічі".

Деталі: Зеленський запевняє, що влада хоче боротись із олігархами, а тому розробляє відповідний закон та реєстр, який допоможе "вбити" вплив олігархів у різних сферах, зокрема в медіа та політиці. 

Президент відмовився назвати прізвища олігархів, проте запевнив, що не боїться їх. Кількість олігархів залежить від тих, критеріїв, які затвердить відповідний закон. 

Глава держави також пояснив, що якщо певна особа впливатиме на медіа в тому чи іншому вигляді, впливатиме на депутатів та чиновників та матиме відповідну суму активів, то його можна буде вважати олігархом. 

Зеленський додав, що відповідний закон майже готовий, залишись лише кілька деталей. 

Пряма мова: "Ми не хочемо вбивати великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масс-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути, але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з’являться в спеціальному реєстрі.  І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які в них знаходяться за кордоном.

І вони всі розуміють, що ціна їх активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена. Не завдяки санкціями, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні як "олігарх". І це я вважаю найголовніше – ніхто нікого не вбиває. 

Згідно закону їм буде надано час позбавитись всього цього впливу. Навіть ми їм покажемо, як це можна зробити. Глухого кута для них не буде". 

Що передувало: 15 квітня президент Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Нагадаємо:

  • Журналісти програми "Схеми" зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом. 
  • 4 вересня 2019 року у Києві на святкування 70-го дня народження давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: олігархиЗеленський
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