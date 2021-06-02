Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Печерський суд наклав арешт на майно підозрюваного у держзраді в Україні блогера Анатолія Шарія.

Джерело: Бутусов в Facebook, джерела УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Деталі : З посиланням на джерела Бутусов повідомляє, що заарештовано майно Шарія:

Вілла в Іспанії у Таррагоні;

Житло у Таррагоні;

Банківські рахунки в іспанському Caixabank; в російському Raiffeisen Bank і в East-West United Bank S.A.

Пряма мова Бутусова: "Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю в Hsbc Bank Canada".

Більше деталей: Джерело УП в правоохоронних органах підтверджує арешт майна Шарія.

Однак пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді" зазначає, що ця інформація - таємниця досудового розслідування і розголошенню не підлягає.

Дослівно: "Наразі дана інформація становить таємницю досудового розслідування і до моменту реалізації ухвал суду та фактичного накладення арешту розголошенню не підлягає".

Upd. Шарій в Telegram вже відреагував на це.



Пряма мова Шарія: "Поки насолоджуюся. Начебто готується рішення Печерського суду про заборону годувати мене в іспанських ресторанах".

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