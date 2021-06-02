Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст

Середа, 2 червня 2021, 19:52

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Печерський суд наклав арешт на майно підозрюваного у держзраді в Україні блогера Анатолія Шарія.

Джерело: Бутусов в Facebook, джерела УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Деталі : З посиланням на джерела Бутусов повідомляє, що заарештовано майно Шарія:

  • Вілла в Іспанії у Таррагоні;                            
  • Житло у Таррагоні;
  • Банківські рахунки в іспанському Caixabank; в російському Raiffeisen Bank і в East-West United Bank S.A.

Пряма мова Бутусова: "Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю в Hsbc Bank Canada".

Більше деталей: Джерело УП в правоохоронних органах підтверджує арешт майна Шарія.

Однак пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді" зазначає, що ця інформація - таємниця досудового розслідування і розголошенню не підлягає.

Дослівно: "Наразі дана інформація становить таємницю досудового розслідування і до моменту реалізації ухвал суду та фактичного накладення арешту розголошенню не підлягає".

Upd. Шарій в Telegram вже відреагував на це.

Пряма мова Шарія: "Поки насолоджуюся. Начебто готується рішення Печерського суду про заборону годувати мене в іспанських ресторанах".

Передісторія

  • 16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
  • Литва позбавила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця.
  • 10 травня 2021 року Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата.
  • У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

Українська правда
Теми: судШарійІспанія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп

Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Посол заспокоїв Німеччину щодо відновлення ядерного статусу України

Новини 2 червня: санкції та "Північний потік-2", Білорусь та польоти над Україною

оновлено від 19:07Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію вже у Раді: документ діятиме 10 років

Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст

Усі новини...
суд
Суд закрив провадження проти Приватбанку – застосував "антиколомойський" закон
Судова реформа провалена. Підсумки п'ятирічки
Верховний суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора музею незаконним
Останні новини
01:35
NASA анонсувала дві місії — досліджувати Венеру
00:51
Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб "повалити" Нетаньягу
00:18
У Франції з середини червня почнуть вакцинувати підлітків
23:49
Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп
23:10
Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз
22:55
Посол заспокоїв Німеччину щодо відновлення ядерного статусу України
22:28
Деолігархізація від Зеленського: влада готує цілий комплекс законопроєктів
21:59
Новини економіки: нафтопереробний завод в Україні, нова посада Милованова
21:41
Справа "Приватбанку": ВАКС заочно заарештував ексглаву правління Дубілета
21:30
У США придумали, як врятувати екологію: надягатимуть маски на корів
Усі новини...