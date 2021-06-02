Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст
Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Печерський суд наклав арешт на майно підозрюваного у держзраді в Україні блогера Анатолія Шарія.
Джерело: Бутусов в Facebook, джерела УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Деталі : З посиланням на джерела Бутусов повідомляє, що заарештовано майно Шарія:
- Вілла в Іспанії у Таррагоні;
- Житло у Таррагоні;
- Банківські рахунки в іспанському Caixabank; в російському Raiffeisen Bank і в East-West United Bank S.A.
Пряма мова Бутусова: "Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю в Hsbc Bank Canada".
Більше деталей: Джерело УП в правоохоронних органах підтверджує арешт майна Шарія.
Однак пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді" зазначає, що ця інформація - таємниця досудового розслідування і розголошенню не підлягає.
Дослівно: "Наразі дана інформація становить таємницю досудового розслідування і до моменту реалізації ухвал суду та фактичного накладення арешту розголошенню не підлягає".
Upd. Шарій в Telegram вже відреагував на це.
Пряма мова Шарія: "Поки насолоджуюся. Начебто готується рішення Печерського суду про заборону годувати мене в іспанських ресторанах".
Передісторія:
- 16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
- Литва позбавила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця.
- 10 травня 2021 року Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата.
- У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.