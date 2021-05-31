Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела

Литва анулювала підозрюваному в держзраді в Україні Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною-нон-ґрата.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, джерело "Європейської правди", якому відомо про перебіг процесу.

Деталі: За даними джерела, це відбулося 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і їм було передано відповідні матеріали.

За наявною інформацією, Шарій користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній у Литві.

Джерело "Європравди" підтвердило, що Шарія позбавили статусу біженця, отриманого ним у 2012 році.

"Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича", - зазначив співрозмовник видання.

UPD: Сам Шарій відреагував на новину на своїх сторінках у соцмережах, зазначивши, що вперше про це чує.

Нагадаємо: У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

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