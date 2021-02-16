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СБУ офіційно оголосила Шарію підозру в держзраді

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:18

Блогеру, який проживає в Іспанії, Анатолію Шарію повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур…

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. 

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК ("Россия 24", "Россия 1"), телеканал Міністерства оборони РФ  "Звезда" тощо".

Деталі: Шарій підозрюється в скоєнні злочинів за ч1. ст.111 "Державна зрада" і ч.1. ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна, або без такої.

Друга передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років.  

Відео з повідомлення СБУ:

Передісторія:

  • У липні Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія".
  • У грудні Шарій, який зараз проживає в Іспанії, похвалився, що виграв позов у якогось ТОВ "Українська правда", яке не має жодного відношення до однойменного інтернет-видання.

Українська правда
Теми: ШарійСБУдержзрада


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