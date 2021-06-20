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У Гвінеї закінчилася друга епідемія Ебола

Неділя, 20 червня 2021, 01:23
У Гвінеї закінчилася друга епідемія Ебола

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила про закінчення другого спалаху Ебола в Гвінеї.

Джерело: ВООЗ у Twitter, "Голос Америки"

Деталі: Гвінея мала чекати термін 42 дні - удвічі більше за інкубаційний період  вірусу - без жодного випадку в країні, перш ніж оголосити епідемію закінченою. 8 травня остання хвора людина була визнана здоровою. Як пише "Голос Америки", під час спалаху зафіксували 16 підтверджених випадків і сім імовірних інфікувань. Епідемія забрала 12 життів.

Передісторія: Епідемію Ебола в Гвінеї оголосили  в лютому. Роками раніше в Гвінеї почався спалах  Ебола в світі: у результаті епідемії 2013-2016 років загинуло більше 11 300 людей, в основному в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'яепідемія
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