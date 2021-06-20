Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Гвінеї закінчилася друга епідемія Ебола

Неділя, 20 червня 2021, 01:23

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила про закінчення другого спалаху Ебола в Гвінеї.

Джерело: ВООЗ у Twitter, "Голос Америки"

Деталі: Гвінея мала чекати термін 42 дні - удвічі більше за інкубаційний період  вірусу - без жодного випадку в країні, перш ніж оголосити епідемію закінченою. 8 травня остання хвора людина була визнана здоровою. Як пише "Голос Америки", під час спалаху зафіксували 16 підтверджених випадків і сім імовірних інфікувань. Епідемія забрала 12 життів.

Передісторія: Епідемію Ебола в Гвінеї оголосили  в лютому. Роками раніше в Гвінеї почався спалах  Ебола в світі: у результаті епідемії 2013-2016 років загинуло більше 11 300 людей, в основному в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

Теми: здоров'яепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"

У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС

Новий тип вакцини проти Covid: стартували клінічні випробування

Коронавірус: в Україні 479 нових заражень, 24 людини померли

Головні новини суботи і ночі: вибухи в Сербії, повінь у Ялті

Саудівська Аравія перехопила 17 безпілотників, запущених хуситами

Усі новини...
здоров'я
Поїли суші: у Харкові вже 57 людей отруїлися в ресторані
Зеленський обіцяє будувати лікарні світового рівня
Масове отруєння у Харкові: 25 людей госпіталізовані
Останні новини
13:03
фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя
12:42
Київ обмежив в'їзд для вантажних авто
12:29
У Кабміні пояснили, куди підуть 5,4 млрд до 30-ї річниці Незалежності
12:06
У Вірменії проходять дострокові парламентські вибори
11:56
В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"
11:39
Ще 25 тисяч українців зробили щеплення проти Covid
11:18
У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС
10:58
мапиПогода на Трійцю: спека й місцями дощ
10:27
фотоБайдени повідомили про смерть одного зі своїх собак
10:19
Ізраїль побоюється розгортання ядерної програми Ірану за президента Раісі
Усі новини...