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В Гвинее закончилась вторая эпидемия Эбола

Воскресенье, 20 июня 2021, 01:23

Всемирная организация здравоохранения официально объявила об окончании второй вспышки Эбола в Гвинее.

Источник: ВОЗ в Twitter, "Голос Америки"

Детали: Гвинея должна была выждать срок 42 дня - вдвое больше инкубационного периода вируса - без ни единого случая в стране, прежде чем объявить эпидемию законченной. 8 мая последний больной человек был признан здоровым. Как пишет "Голос Америки", во время вспышки зафиксировали 16 подтвержденных случаев и семь возможных заражений. Эпидемия унесла 12 жизней.

Предыстория: Эпидемию Эбола в Гвинее объявили в феврале. Годами ранее в Гвинее началась вспышка Эбола в мире: в результате эпидемии 2013-2016 годов погибло более 11 300 человек, в основном в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Темы: здоровьеэпидемия


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