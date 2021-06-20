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Четверо військових загинули через удар безпілотників хуситів по військовій базі в Ємені

Неділя, 20 червня 2021, 07:03

Внаслідок атаки безпілотників хуситів по військовій базі в провінції Хадрамаут в Ємені четверо новобранців з числа військовослужбовців Ємену загинули і ще кілька десятків отримали поранення.

Джерело: Xinhua

Деталі: Зазначається, що військова база новобранців проурядових Єменських сил, підтримувана Саудівською Аравією  і розташована на прикордонному КПП "Аль-Вадим", зазнала бомбардування безпілотників, запущених хуситами. В результаті в районі нападу стався потужний вибух.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану.

Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

Теми: війна


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