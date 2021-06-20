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Четверо военных погибли из-за удара беспилотников хуситов по военной базе в Йемене

Воскресенье, 20 июня 2021, 07:03
Четверо военных погибли из-за удара беспилотников хуситов по военной базе в Йемене

В результате атаки беспилотников хуситов по военной базе в провинции Хадрамаут в Йемене четверо новобранцев из числа военнослужащих Йемена погибли и еще несколько десятков получили ранения.

Источник: Xinhua

Детали: Отмечается, что военная база новобранцев проправительственных Йеменских сил, поддерживаемая Саудовской Аравией и расположенная на пограничном КПП "Аль-Вадим", перетерпела бомбардировки беспилотников, запущенных хуситами. В результате в районе нападения произошел мощный взрыв.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану.

Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Зато Иран поддержал хуситов.

В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

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Темы: война
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