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Коронавірус: в Україні 479 нових заражень, 24 людини померли

Неділя, 20 червня 2021, 08:16
Коронавірус: в Україні 479 нових заражень, 24 людини померли

У суботу, 19 червня, в країні зафіксували ще 479 випадків Covid, при цьому 24 хворих померли.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 479 нових заражень – 15 дітей та 6 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 544 осіб, одужало 755 людей, вірус забрав життя 24 хворих.

Протестовано методом ПЛР – 13 865 осіб, методом ІФА – 2 958 осіб, експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 229 523 особи
  • одужало – 2 151 463 осіб
  • летальних випадків – 52 016

Нагадаємо: 18 червня в Україні виявили 852 нових випадки Covid-19, було госпіталізовано 571 особу, померло 40 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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