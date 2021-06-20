Коронавирус: в Украине 479 новых заражений, 24 человека умерли
19 июня в стране зафиксировали 479 новых случаев Covid, при этом 24 больных умерли.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 479 новых зараженных – 15 детей и 6 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 544 человек, выписаны 755 человек, вирус унес жизни 24 больных.
Было протестировано методом ПЦР - 13865 человек, методом ИФА - 2958 человек, экспресс-тестами - 8514 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 229 523 человека
- выздоровели – 2 151 463 человека
- летальных исходов – 52 016
Напомним: 18 июня в Украине обнаружили 852 новых случая Covid-19, был госпитализирован 571 человек, умерло 40 больных.
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