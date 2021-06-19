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COVID в Україні: 852 нових випадки і втричі більше одужань

Субота, 19 червня 2021, 08:14
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 18 червня в Україні зафіксовано 852 нові підтверджені випадки COVID-19, госпіталізовано 571 особу, померло 40 хворих, одужало 2 736 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу здійснено 49 630 тестувань, в тому числі методом ПЛР — 26 463, методом ІФА —

8 608, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 14 559.

Серед нових хворих – 23 дитини та 41 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 229 044 випадки коронавірусу, одужало 2 150 708 осіб, померло 51 992 хворих, проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.

Що передувало: За останніми даними, за кількістю нових випадків коронавірусу Україна перебуває на 49 місці у світі й на 7 місці серед країн Європи.

За добовою смертністю від COVID Україна на 27 місці у світі і четверта в Європі.

За добу 17 червня в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на COVID-19, до лікарні потрапили 585 людей, померли 50 хворих, одужали 2 312 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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