Нова доповідь ООН про ситуацію в Криму фіксує російські беззаконня – Джеппар

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар розповіла, що чергова проміжна доповідь генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму фіксує російські беззаконня.

Джерело: Джеппар у Facebook

Пряма мова: "Доповідь фіксує триваючі практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому у числі ФСБ.

Окремо відзначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення. Російські беззаконня включають також наступ на релігійні свободи, зокрема йдеться про переслідування Православної церкви України".

Деталі: За словами заступниці міністра, Україна продовжує працювати з міжнародною спільнотою задля встановлення справедливості та відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо: Стосовно 8 колишніх високопосадовців АР Крим закінчили досудове розслідування у справі за низкою статей, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність України і державної зради.