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Новый доклад ООН о ситуации в Крыму фиксирует российские беззакония – Джеппар

Воскресенье, 20 июня 2021, 09:56

Первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар рассказала, что очередной промежуточный доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму фиксирует российское беззаконие.

Источник: Джеппар в Facebook

Прямая речь: "Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконно преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещения незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ.

Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения. Российские беззакония включают также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины".

Детали: По словам замминистра, Украина продолжает работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности страны.

Напомним: В отношении 8 бывших высокопоставленных чиновников АР Крым закончили досудебное расследование по делу по ряду статей, в частности относительно посягательство на территориальную целостность Украины и государственной измены.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияправа человекаРосcияООН


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