Ізраїль побоюється розгортання ядерної програми Ірану за президента Раісі

Ізраїль із засторогою сприйняв перемогу на президентських виборах в Ірані ультраконсервативного політика Ібрагіма Раісі та очікує на форсований розвиток ядерної програми Ірану за його президентства.

Джерело: DW

Деталі: МЗС Ізраїлю наголошує, що обрання Раісі має викликати "глибоке занепокоєння у світової спільноти".

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав Раісі екстремістом.

Пряма мова міністра: "Новий президент Ірану, відомий як "м'ясник Тегерана", є екстремістом, відповідальним за смерті тисяч іранців. Він відданий ядерним амбіціям режиму та його кампанії світового терору".

Передісторія: Новий ізраїльський уряд, який склав присягу 13 червня, має намір протистояти відновленню іранської ядерної програми.

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