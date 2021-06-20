Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ізраїль побоюється розгортання ядерної програми Ірану за президента Раісі

Неділя, 20 червня 2021, 10:19
Фото: AFP

Ізраїль із засторогою сприйняв перемогу на президентських виборах в Ірані ультраконсервативного політика Ібрагіма Раісі та очікує на форсований розвиток ядерної програми Ірану за його президентства.

Джерело: DW

Деталі: МЗС Ізраїлю наголошує, що обрання Раісі має викликати "глибоке занепокоєння у світової спільноти".

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав Раісі екстремістом.

Пряма мова міністра: "Новий президент Ірану, відомий як "м'ясник Тегерана", є екстремістом, відповідальним за смерті тисяч іранців. Він відданий ядерним амбіціям режиму та його кампанії світового терору".

Передісторія: Новий ізраїльський уряд, який склав присягу 13 червня, має намір протистояти відновленню іранської ядерної програми.

Нагадаємо:

  • За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62% виборців, явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.

Теми: Іранядерна зброяІзраїль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Додаткові $100 млн для України готувалися на випадок вторгнення – радник Байдена

Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу

фото, відеоНегода на Буковині: підтоплені села, дороги перетворилися на річки

CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Кравчук спрогнозував, коли США можуть приєднатися до Нормандського формату

Разумков про Авакова: на своєму місці

Усі новини...
Іран
Ібрагім Раісі переміг на виборах президента Ірану при рекордно низькій явці
ЗМІ: США збираються до серпня домовитися з Іраном щодо ядерної угоди
Українська сторона обурена співпрацею Ірану в розслідуванні збиття літака МАУ
Останні новини
21:19
Додаткові $100 млн для України готувалися на випадок вторгнення – радник Байдена
21:00
Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу
20:36
Вирішальний матч Україна-Австрія судитимуть турецькі арбітри
20:18
Новини економіки: 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності, цінові рекорди газу
19:49
фото, відеоНегода на Буковині: підтоплені села, дороги перетворилися на річки
18:56
фото, відеоВМС провели навчання в Чорному морі
18:36
Аналітики про заяву голови наглядової ради Нафтогазу: незрозуміло, чи це позиція ради
18:21
CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального
18:12
Молода українська рекордсменка загинула в ДТП
17:46
У Бельгії знайшли мертвим ультраправого військового, що зник місяць тому
Усі новини...