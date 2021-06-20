Ізраїль побоюється розгортання ядерної програми Ірану за президента Раісі
Неділя, 20 червня 2021, 10:19
Ізраїль із засторогою сприйняв перемогу на президентських виборах в Ірані ультраконсервативного політика Ібрагіма Раісі та очікує на форсований розвиток ядерної програми Ірану за його президентства.
Джерело: DW
Деталі: МЗС Ізраїлю наголошує, що обрання Раісі має викликати "глибоке занепокоєння у світової спільноти".
Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав Раісі екстремістом.
Пряма мова міністра: "Новий президент Ірану, відомий як "м'ясник Тегерана", є екстремістом, відповідальним за смерті тисяч іранців. Він відданий ядерним амбіціям режиму та його кампанії світового терору".
Передісторія: Новий ізраїльський уряд, який склав присягу 13 червня, має намір протистояти відновленню іранської ядерної програми.
Нагадаємо:
- За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62% виборців, явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.